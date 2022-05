Im Hitze-Rennen von Barcelona hat Weltmeister Max Verstappen die Formel-1-Führung erobert. Trotz eines Ausrutschers in den Kies und technischer Probleme holte sich der Red-Bull-Pilot den Sieg im sechsten Saisonrennen und profitierte dabei von der Motorpanne seines Titelrivalen Charles Leclerc. Der Ferrari-Fahrer hatte klar in Führung liegend in Runde 28 aufgeben müssen. So konnte Verstappen mit seinem vierten Saisonsieg zum ersten Mal in diesem Jahr die Gesamtführung übernehmen.