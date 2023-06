Investorengruppe mit weiteren Unternehmensanteilen im Sport

Neben Reynolds’ Maximum Effort Investments gehören auch die Investmentgesellschaften Otro Capital und RedBird Capital Partners zu den neuen Eigentümern des Alpine-Teams.

Die Gruppe hat zuvor bereits in anderen Sportbereichen investiert. Unter anderem hält sie Anteile an den Dallas Cowboys (American Football) und der amerikanischen Profiliga NFL. Über weitere Investments hält die Gruppe auch indirekt Anteile am Nascar-Team RFK Racing, am Premier-League-Klub FC Liverpool, an den Boston Red Socks (Baseball) und an den Pittsburgh Penguins (Eishockey).