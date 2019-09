Der am Samstag im belgischen Spa-Francorchamps schwer verunglückte Formel-2-Fahrer Juan Manuel Correa ist am Mittwoch in ein Krankenhaus in Großbritannien verlegt worden. Der 20-Jährige werde dort auf einer Spezial-Intensivstation weiter behandelt, hieß es auf der Homepage des US-Amerikaners. Correa werde nun "unter der Aufsicht von Spezialisten seinen Heilungsprozess fortsetzen".

Correa war nach der berüchtigten Kurve Eau Rouge mit voller Geschwindigkeit in das quer zur Fahrbahn stehende Auto des Franzosen Anthoine Hubert gerast. Hubert, dessen Wagen zuvor in die Begrenzungsmauer eingeschlagen und zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden war, verstarb kurze Zeit später im Medical Center an der Strecke.

Correa wurde mit Brüchen an beiden Beinen und einer leichten Wirbelsäulenverletzung noch am Abend in Lüttich vier Stunden lang operiert. "Juan Manuel und seine Familie möchten dem Team in Lüttich für die außerordentliche Arbeit danken", hieß es in der Mitteilung weiter.