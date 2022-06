Lacazette kehrt zurück nach Frankreich

Alexandre Lacazette wird in der kommenden Saison wohl wieder für Olympique Lyon spielen. Das berichteten »Sky Sports« und der französische Radiosender »RMC Sport«. Demnach habe der 31 Jahre alte Stürmer erfolgreich den Medizintest beim Ligue-1-Klub absolviert und werde bald einen Vertrag unterschreiben.

Lyon ist Lacazettes Geburtsstadt, dort hatte er 2003 in der Nachwuchsabteilung seine Karriere begonnen. In der Saison 2016/2017 erzielte er in 30 Ligaspielen 28 Tore und drei Vorlagen, woraufhin er im Sommer für 53 Millionen Euro zum FC Arsenal in die englische Premier League wechselte. In England kam Lacazette in 158 Pflichtspielen auf 54 Treffer, in der vergangenen Spielzeit trug er die Kapitänsbinde des Londoner Klubs.