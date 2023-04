Andererseits droht bei einer Verkürzung der Pause der Ausfall von verunfallten Piloten. In Baku konnte Logan Sargeant (Williams) nach einem Crash im Sprint Shootout nicht an den Start gehen, da sein Auto nicht rechtzeitig fertig wurde.

Mehr Spektakel auf Kosten der Fahrer?

Geht es nach Verstappen, könnten die Sprints einfach wieder abgeschafft werden. »Es ist wichtig, dass wir dazu zurückkommen, was wir hatten«, sagte der zweimalige Champion, der für seine spektakuläre Fahrweise mit waghalsigen Überholmanövern bekannt ist. Er sei jedoch großer Befürworter des normalen Formats mit einem Qualifying am Samstag und einem langen Rennen am Sonntag. Es müssten Wege gefunden werden, das Feld näher zusammenzubringen. Das würde für die meiste Spannung sorgen, nicht aber neue Formate und immer wieder neue Ideen.