Einige Rennstrecken auf dem Prüfstand

Die langfristige Einigung ist auch deshalb eine gute Nachricht für Melbourne, weil andere Grand-Prix-Rennen, deren Verträge nur noch bis 2022 oder 2024 laufen, darunter traditionsreiche Strecken wie Monaco (2022), Spa in Belgien (2022) und der Kurs im italienischen Monza (2024) offenbar auf dem Prüfstand stehen.

Am 11. Februar hatten die Betreiber der Formel 1 bis inklusive 2036 mit dem Bahrain International Circuit (BIC) verlängert – eine zuvor nie dagewesene Vertragslaufzeit.

Melbourne hatte 1995 Adelaide nach zehn Jahren als Schauplatz des Grand-Prix-Rennens in Down Under abgelöst. Seitdem gastierte die Formel-1-WM mit Ausnahme der Corona-Jahre 2021 und 2022 ohne Unterbrechung im Albert Park. Zumeist war Australien auch Ausrichter des Saisonauftakts. Lediglich 2006 sowie 2010 und in diesem Jahr fand das erste WM-Rennen der Saison in Bahrain statt. Dass das Eröffnungsrennen im nächsten Jahr wieder nach Melbourne zurückkehrt, gilt als unwahrscheinlich.