Schumacher-Crash in Suzuka Schlechtester Zeitpunkt für einen Haufen Schrott

Mick Schumacher kämpft um seine Zukunft in der Formel 1. Beim Training in Japan überzeugte er im Regen, zerlegte aber seinen Haas auf dem Weg in die Box. Das bringt den Fahrer und seinen klammen Rennstall in Bedrängnis.