Mick Schumacher in der Formel 1 Er fährt um seine Zukunft

Großer Name, aber noch kein Cockpit für 2023: Mick Schumacher, dem Sohn des Rekordweltmeisters, droht nach zwei Saisons ein frühes Aus in der Formel 1. Ohne ihn gäbe es in der Königsklasse keinen deutschen Fahrer mehr.