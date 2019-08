Die Formel 1, das ist der große Traum von Jamie Chadwick. Einen Schritt in diese Richtung hat die 21 Jahre alte Britin nun gemacht: Mit einem kalkulierten Platz vier beim Saisonfinale in Brands Hatch gewann Chadwick den Meistertitel der W Series, jener reinen Frauen-Rennserie auf Formel-3-Niveau, die in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen wurde. "Das waren die schlimmsten 30 Minuten meines Lebens", sagte sie nach dem Rennen.

Die W Series hatte sich vor ihrem Start im vergangenen Mai deutlicher Kritik und Diskriminierungsvorwürfen ausgesetzt gesehen. In vorderster Front standen Fahrerinnen wie Sophia Flörsch, die erklärte, sie wolle sich lieber direkt mit Männern messen und halte von einer getrennten Serie nur für Frauen gar nichts.

"Ich glaube, da beruhte auch vieles auf Missverständnissen", sagte Chadwick dem SPIEGEL. "Die W Series war ja nie als endgültiges Ziel gedacht, sondern als Sprungbrett, als Plattform, auf der sich talentierte Mädchen und Frauen präsentieren können, um die nötige Aufmerksamkeit und damit auch die Sponsorengelder zu bekommen." So könnten die Fahrerinnen ihre Karrieren weiter verfolgen. Das hätten auch einige von den Kritikerinnen verstanden, "die mal bei uns vorbeigeschaut und ihre Meinung geändert haben", sagte sie, ohne dabei Namen nennen zu wollen.

Das Konzept scheint zu funktionieren, speziell für die, die in der Spitzengruppe fahren: "Fabienne Wohlwend (die Gesamtfünfte, Anm. d. Red.) etwa ist jetzt in Liechtenstein richtig bekannt und kann nächstes Jahr profimäßig Rennsport betreiben", sagte Chadwick, "und Marta Garcia (dritter Platz, Anm. d. Red.), die mit 17 schon einmal glaubte, aus finanziellen Gründen ihre Karriere beenden zu müssen, hat eine zweite Chance bekommen."

Dazu kommt: Die 20 Frauen, die die sechs Rennen 2019 bestritten, wurden auch auf anderen Ebenen gefördert: Regelmäßiger Simulator-Zugang oder Fitness-Betreuung.

Klassische Motorsport-Karriere

"Das bringt alles sehr viel", sagt Chadwick, die mit elf Jahren im Kartsport begann, inspiriert von ihrem älteren Bruder Oliver. Auf einer englischen Privatschule spielte sie auch sehr erfolgreich Hockey, stand auf dem Sprung in die britische Jugend-Nationalmannschaft, entschied sich dann mit 15 aber doch endgültig für den Rennsport. 2015 gewann sie als 17-Jährige mit Aston Martin die britische GT4-Meisterschaft, bewährte sich parallel auch im Langstreckensport.

Der Ruf der W Series Jamie Chadwick ist die erste Siegerin der W Series - der Formel-Rennserie für Frauen. Dort sollen Rennfahrerinnen auf Einsätze in anderen Serien vorbereitet werden. 18 Fahrerinnen starteten am 4. Mai auf dem Hockenheimring in die Saison. Chadwick gewann die Premiere vor Alice Powell und Marta García. Chadwick ist 21 Jahre alt, kommt aus Großbritannien und gehört nach ihren Erfolgen in der W Series zu den Rennfahrerinnen, die auch in der Formel 1 beobachtet werden. Der Traditionsrennstall Williams hat Chadwick als Entwicklungsfahrerin engagiert. Allerdings ist es bereits über 25 Jahre her, dass eine Frau in der Formel 1 an einem Rennen teilgenommen hat. Chadwick begann ihre Motorsport-Karriere im Kart und wechselte 2017 nach Zwischenstationen in einer Tourenwagen-Serie und zwei Jahren in der britischen GT3-Meisterschaft (Foto) in die britische Formel 3. In der GT-Serie hatte Chadwick 2015 ihre ersten Rennsiege gefeiert. In diesem Jahr folgte dann der Ruf der W Series, die sich als reine Frauen-Rennserie zunächst Kritik ausgesetzt sah. Prominente Fahrerinnen wie die Deutsche Sophia Flörsch zweifeln daran, durch die Teilnahme an der W Series die Chance zu erhöhen, in die Formel 1 zu kommen. Flörsch möchte beweisen, dass sie mit Rennfahrer-Kollegen mithalten kann. Chadwick sah das anders und setzte sich in der Qualifikation mit 55 Fahrerinnen durch. Die Teilnahme ist kostenlos, Rennwagen und Teams werden von den Organisatoren gestellt. Nach Hockenheim gewann Chadwick (M.) auch das dritte Saisonrennen in Misano vor der Gesamtzweiten Beitske Visser aus den Niederlanden (l.) und Fabienne Wohlwend (Liechtenstein). Chadwick stand in allen sechs Rennen auf dem Podest. Beim Saisonabschluss in Brands Hatch eroberte Chadwick die Poleposition. Im Rennen reichte Platz vier, um den ersten Titel zu gewinnen.

2017 bekam sie die Finanzierung einer Saison in der britischen Formel 3 zusammen, stand erstmals auf dem Podium und holte in der Saison darauf auch ihren ersten Sieg. "Aber das Geld war und ist immer ein großes Problem - und je höher man kommt, desto teurer wird es." Vergleicht sie das Leistungsniveau der W Series mit der britischen Formel 3, "dann ist es vielleicht sogar höher, weil wir alle identische Autos haben und die fahrerische Leistung noch mehr zählt." Die Autos werden jedes Rennwochenende getauscht - trotzdem bildete sich schnell ein Kreis von vier, fünf Top-Pilotinnen heraus, mit Chadwick an der Spitze.

Für ihren Titelgewinn bekommt sie 500.000 Dollar Preisgeld, eine Basis für die Saison 2020, auch wenn das noch nicht reicht, um etwa eine Formel-3-EM-Saison im Formel-1-Rahmenprogramm zu bestreiten, von der Formel 2 ganz zu schweigen - dort werden Sponsorengelder in Millionenhöhe benötigt. Chadwick denkt darüber nach, zumindest zusätzlich auch im kommenden Jahr noch einmal in der W Series anzutreten, ihren Titel zu verteidigen. Aus einem ganz speziellen Grund: Ab der Saison 2020 gehört die Serie zu den Nachwuchsmeisterschaften, in denen es Punkte für die Fia-Superlizenz des Motorsport-Weltverbands gibt - die Voraussetzung für eine Starterlaubnis in der Formel 1.

Chadwick steht bei Williams unter Vertrag

Testfahrten wären freilich auch so möglich - darüber wird sie in den kommenden Wochen mit dem Traditionsrennstall Williams sprechen, aber auch mit Aston Martin, über eventuelle Möglichkeiten in Richtung DTM. "Für mich war nur immer die Reihenfolge klar: Ich wollte mich erst einmal voll darauf konzentrieren, den Titel zu gewinnen, dann erst reden wir über alles weitere."

Das eine oder andere Formel-1-Wochenende hat sie schon mit dem Williams-Team verbracht, und dabei viel gelernt: "Wie so ein Team funktioniert, die ganze Arbeitsweise dort. Das bringt einen schon näher heran. Mir ist dabei erst so richtig bewusst geworden, dass es vielleicht tatsächlich eine Chance geben könnte, meinen Traum zu verwirklichen, wenn ich weiterhin meine Leistung bringe." Nur deshalb einmal ein Formel-1-Cockpit zu bekommen, weil sie eine Frau ist, ohne die entsprechenden Erfolge in den unteren Klassen, das könne es jedoch nicht sein: "Egal, von welcher Meisterschaft wir sprechen, wenn ich nicht zur Top-Drei gehöre, dann erwarte ich auch kein Weiterkommen. Ich will keinen Freifahrtschein, sondern mir den Aufstieg und meinen Platz verdienen."

F1-Teamchefin Claire Williams, die Chadwick nach ihren ersten W-Series-Erfolgen als Entwicklungsfahrerin unter Vertrag genommen hat, traut ihr das zu: "Sie hat bis jetzt einen tollen Job gemacht. Sicher ist es noch sehr früh, aber ihre Erfolgsbilanz ist gut." Chadwick habe noch viel Arbeit vor sich. Und wer in die Formel 1 will, muss auch erhebliche finanzielle Mittel mitbringen.

Der Weg in die Formel 1 ist weiterhin sehr weit.