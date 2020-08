Perez-Ersatz in Silverstone Hülkenberg bekommt seine zweite Chance

In der Vorwoche bremste ihn ein Kupplungsschaden aus, jetzt könnte es für Nico Hülkenberg doch noch was werden mit dem nächsten Einsatz in der Formel 1. Er ist erneut als Ersatzpilot für Sergie Perez vorgesehen.