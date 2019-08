Formel 1 Hülkenberg muss seinen Platz bei Renault räumen

Der deutsche Formel-1-Rennfahrer Nico Hülkenberg muss sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. Er verliert im kommenden Jahr sein Cockpit bei Renault an den Franzosen Esteban Ocon.

Wie das französische Werksteam am Rande des Großen Preises von Belgien bekannt gab, erhält der 22 Jahre alte Ocon einen Mehrjahresvertrag und wird ab 2020 an der Seite des Australiers Daniel Ricciardo fahren. Der Vertrag des 32 Jahre alten Hülkenberg läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Er fährt seit 2017 für Renault, seit 2010 in der Formel 1.

"Es ist schade, dass die Reise mit Renault nach der Saison endet. Vor allem, weil wir unsere Ziele noch nicht erreicht haben", twitterte Hülkenberg, der mit 17 Punkten nur WM-14. ist. Zu seiner Zukunft wollte er sich nicht konkret äußern: "Ich bin zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden, aber es gibt noch nichts zu verkünden."

Auch nach dem Aus bei Renault könnte Hülkenberg im kommenden Jahr weiter in der Königsklasse des Motorsports aktiv bleiben. Teamchef Günter Steiner vom US-Rennstall Haas bestätigte im Fahrerlager von Spa-Francorchamps bereits Interesse an einer Verpflichtung des Deutschen. Bei den Amerikanern läuft der Vertrag des Franzosen Romain Grosjean aus.