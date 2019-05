Es war der Sommer, der nicht enden wollte. Dieser Sommer 1976, in dem immer die Sonne schien, so wie Rudi Carrell es zuvor noch besungen hatte mit Sonnenschein von Juni bis September. Es war fast so, als wolle die Sonne alles wieder gutmachen, die Bilder dieses Sommers aus den Nachrichten, schlimme Bilder.

Dieser Sommer war so voll, voll auch mit Bildern. Es sind viele bunte, sonnige dabei, Nadia Comaneci auf dem Schwebebalken, das Lächeln der Stewardess Silvia Sommerlath, die in diesem Sommer Königin von Schweden wird, die Bellamy Brothers, Jürgen Drews in der Hitparade, Agnetha und Anni-Frid. Can you hear the drums, Fernando?

"Mein ganzes Leben war so etwas wie ein Spiel" Eine große Rennsportlegende ist tot: Niki Lauda starb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 70 Jahren. "Heute ist ein trauriger Tag für die Formel 1", teilte sein früherer Rennstall Ferrari mit: "Du wirst für immer in unseren Herzen und denen der Fans bleiben." Für den italienischen Rennstall fuhr Lauda von 1975 bis 1977 und holte in dieser Zeit zwei Weltmeistertitel. "Es gibt Tausende junge Burschen, die schneller Auto fahren können als ich. Aber ich sitze in einem Ferrari", hat er einst gesagt. Einen weiteren Titel feierte Lauda 1984 mit McLaren. Lauda feierte in seinem Leben viele Erfolge, hatte aber auch immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. "Mein ganzes Leben war so etwas wie ein Spiel. Ich bin immer Risiken eingegangen, da brauche ich keine Glücksspiele", sagte Lauda. Bei einem Unfall auf dem Nürburgring im August 1976 verlor Lauda beinahe sein Leben. In der zweiten Runde krachte er mit mehr als 200 Stundenkilometern in eine Böschung, sein Ferrari fing Feuer. Die Reste seines Boliden: Lauda kann sich an den Unfall nicht mehr erinnern. Der Italiener Arturo Merzario hatte den Österreicher aus dem Wagen gezogen, er war zu diesem Zeitpunkt bewusstlos. In einer Spezialklinik in Ludwigshafen wird er behandelt, die Ärzte kämpfen um sein Leben, die Lunge wird abgesaugt. Lauda erleidet schreckliche Schmerzen - gibt aber nicht auf und überlebt. "Ich wäre heute nicht der, der ich bin, stünde nicht da, wo ich stehe, wenn er (der Unfall) nicht passiert wäre", hatte Lauda angesichts des 40. Jahrestags des Dramas gesagt. Lauda stieg nur wenige Wochen nach dem Unfall wieder in den Rennwagen: "Als Rennfahrer ist so ein schwerer Unfall etwas, mit dem man sofort fertig werden muss." Wenn er, so Lauda, nicht 42 Tage danach damit abgeschlossen hätte, hätte er nicht wieder ins Auto steigen und fahren können. Fortan wurde seine rote Kappe zu seinem Markenzeichen. Sie verdeckte seine Brandwunden. Hier posiert er 1984 mit Formel-1-Rennfahrer Alain Prost - in diesem Jahr wurde Lauda Weltmeister mit McLaren. "Niki wird für immer in unseren Herzen und in unserer Geschichte verankert sein", teilte der Rennstall nun mit. Lauda war um einen frechen Spruch nie verlegen. Sätze wie: "Es ist nicht einfach, perfekt zu sein. Aber einer muss es ja sein" oder: "Ich werde fürs Fahren und nicht fürs Parken bezahlt" stammen von ihm. Oder: "Der Mensch ist bereit, alles zuzugeben. Nur nicht, dass er ein schlechter Autofahrer ist." 1979 trat Lauda zum ersten Mal zurück. "Ich habe es satt, blöd im Kreis herumzufahren", sagte Lauda damals. Es scheint ihm dann aber doch ein bisschen gefehlt zu haben: 1982 feierte er sein Comeback. Lauda konnte auch feiern. Hier ist er mit Bianca Jagger, der Frau von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger in der legendären New Yorker Disko Studio 54 zu sehen. Lässige Lektürestunde: Ein Jahr nach seinem dritten WM-Titel trat Lauda dann endgültig zurück. 1985 war seine aktive Laufbahn beendet. Etwas neidisch blickte er auf die späteren Verdienstmöglichkeiten in der Formel 1: "Bei den heutigen Fahrergehältern würde ich als Amerikaner wahrscheinlich meine Mutter verklagen, dass sie mich zu früh geboren hat." Legenden unter sich: Hier plaudern Lauda und der dreifache britische Weltmeister Jackie Stewart in der Boxengasse. Stewart sagte einmal über Lauda: "Seine Rückkehr nach dem Unfall war das Mutigste, was ich je gesehen habe." Hier entspannt sich Lauda in seinem Haus in Salzburg. Mit dabei: seine Frau Marlene Knaus, mit der er von 1976 bis 1991 verheiratet war, sowie sein Hund. Lauda betätigte sich auch früh als Unternehmer. Der begeisterte Pilot gründete seine eigene Fluggesellschaft, Lauda Air. Zur Überraschung seiner Fluggäste flog er seine Maschinen auch immer wieder mal selbst. 1991 stürzte eine Lauda-Air-Maschine wegen eines technischen Defekts in Thailand ab, alle 223 Passagiere kamen ums Leben. Lauda bezeichnete den Absturz als "das Schlimmste, was ich je erlebt habe" - schlimmer als sein Beinahe-Tod auf dem Nürburgring. Letztlich stellte sich heraus, dass der Hersteller Boeing schuld war. Mal ein anderes Fortbewegungsmittel: Hier ist Lauda als Sulkyfahrer zu sehen. Natürlich war das keine gemütliche Ausfahrt ins Grüne, sondern ein Rennen. Nach seiner aktiven Karriere in der Formel 1 arbeitete Lauda lange als Experte für den TV-Sender RTL. Bis zuletzt war er Aufsichtsratschef des Formel-1-Teams von Mercedes und hielt zehn Prozent der Anteile an dem Rennstall. "Er hinterlässt eine tiefe Lücke in der Formel 1", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Wir werden ihn als Stimme der Vernunft sehr vermissen." SPIEGEL-ONLINE-Expertin Karin Sturm, die Lauda jahrzehntelang im Formel-1-Kosmos beobachten konnte, schreibt in ihrem Nachruf: "Die Mischung aus Heldenstatus, Charisma, Wiener Schmäh und flotten Sprüchen, die Schlagzeilen produzierten - Lauda lieferte stets Gesprächsstoff. Als er beim Rennen auf dem Hockenheimring 2018 wegen einer Lungentransplantation erstmals nicht anwesend sein konnte, fehlte auch ein Fixpunkt im Fahrerlager." Lauda hinterlässt seine Frau Birgit, gemeinsame neunjährige Zwillinge, sowie zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe.

Ich war zehn Jahre alt, ich interessierte mich mehr für Jupp Heynckes als für Vietnam, für die langen Tage am Nordseestrand in Dänemark, das wohlige Gefühl, die Fußzehen in den Sand einzugraben, das war vor allem mein Sommer 1976, aber die Bilder aus dem Fernsehen am Abend, die bekam ich mit, auch sie gruben sich ein.

Die Rennställe hießen Matchbox, Siku, Majorette

Immer wieder Tote in der Tagesschau: Die Toten von Entebbe, als israelische Einheiten eine Geiselnahme beendeten, in der "Bild"-Zeitung war ein verwackeltes Schwarz-Weiß-Bild des Pastors Oskar Brüsewitz, der sich aus Protest gegen die DDR-Führung verbrannt hatte, ein Bild, das ich auch bis heute nicht vergessen habe.

Ich verstand nur die Hälfte von all dem. Aber was da am 1. August passierte, das begriff ich sofort.

Es ist der Große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring, nie mehr vorher und nachher habe ich mich so für die Formel 1 interessiert wie in diesem Jahr, bis zu diesem 1. August. Ich spielte die Rennen mit meinen Spielzeugautos im Garten nach, die Rennställe von Jody Scheckter, Patrick Depailler, Ronnie Peterson, Carlos Reutemann, Mario Andretti waren bei mir Matchbox, Siku, Majorette.

Nuck Ut DPA James Hunt versus Niki Lauda

Mein Lieblingsfahrer war Clay Regazzoni, ich fand, so müssten Rennfahrer heißen, aber natürlich ging es in diesem Jahr um zwei Andere. Niki Lauda und James Hunt hießen die Anwärter auf den WM-Titel, und selbstverständlich war ich für Niki Lauda. James Hunt, der coole, lässige Typ, der Frauenheld und Lebemann, so was hatte man nicht gut zu finden, wenn man im katholischen Paderborn aufwuchs.

So viele leben nicht mehr

Dieser 1. August, die zweite Runde. Ein Amateurfilmer hat den Unfall auf seiner Super-8-Kamera aufgenommen. Lauda, der mit seinem Ferrari in die Böschung kracht, die Flammen, die Wagen von Brett Lunger und Harald Ertl, die nicht mehr rechtzeitig bremsen können und in Laudas Wagen hineinfahren, die Versuche der Kollegen, den Champion aus dem brennenden Wrack zu befreien, die entsetzten Gesichter meiner Eltern. Es ist einer dieser Momente, in denen mir die Zeit stehengeblieben scheint. Ich glaube, ich kann sogar noch sagen, welcher Kuchen auf dem Tisch stand. Frankfurter Kranz.

Es war noch eine vollkommen andere Formel 1 als heute, der Tod war allgegenwärtig in jener Zeit, so viele, die damals fuhren, leben heute nicht mehr. Ronnie Peterson, der im Jahr darauf nach einer schlimmen Kollision mit Hunt starb, Carlos Pace, Harald Ertl, Clay Regazzoni, Patrick Depailler, James Hunt, sie alle sind nicht mehr da. Nicht alle von ihnen sind beim Rennen gestorben, Ertl und Pace kamen bei Flugzeugunglücken um, Hunt starb am Herzinfarkt, Vittorio Brambilla beim Rasenmähen. Aber: Die Liste ist so lang.

Raoul Fornezza DPA Einen Monat nach dem Unfall sitzt Lauda wieder im Auto

Lauda überlebte, das war schon ein Wunder, aber dass er drei Rennen später wieder im Cockpit saß, das war unbegreiflich. Weil er unbedingt Weltmeister werden wollte, weil er seinen Vorsprung aus den ersten Rennen verteidigen wollte. Schwerstens gezeichnet von dem Unfall, von den fürchterlichen Brandverletzungen, sitzt dieser Mann 42 Tage, nachdem er fast verbrannt ist, wieder in einem Rennauto. Das hat mir als Zehnjährigem den Atem genommen, es hat mir imponiert, es hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Dieser Ehrgeiz, diese Besessenheit. So etwas hatte ich noch nicht erlebt.

Weltmeister Hunt - mit einem Punkt Vorsprung

Lauda fährt wieder, er wird sogar in Watkins Glen Dritter, vor dem Saisonfinale liegt er in der WM-Wertung noch drei Punkte vor Hunt . Die Dramatik lässt sich nicht steigern. Das letzte Rennen ist in Japan auf dem Kurs von Fuji, in Europa ist es in aller Herrgottsfrühe; dass meine Eltern mich damals nicht dafür geweckt haben, verstehe ich bis heute nicht.

Es regnet in Strömen in Japan, viele Fahrer weigern sich zunächst, überhaupt zu fahren, dann wird doch gestartet. Lauda steigt vorzeitig aus dem Auto, wieder ist es die zweite Runde. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich im ersten Moment war, als ich hörte, dass er das Rennen nicht zu Ende gefahren hat. Hunt wird mit einem Punkt Vorsprung Weltmeister. Ich habe später erst verstanden, dass es vielleicht Laudas mutigster Moment war. Das Schicksal nicht noch einmal herauszufordern. Den Ehrgeiz zu besiegen. Ein Stoff für einen Kinofilm. Daniel Brühl war vielleicht nie so gut wie in "Rush", wie als Niki Lauda.

Meine Matchbox-Autos habe ich nach diesem Formel-1-Jahr in eine Kiste gepackt. Ich habe mir eingeredet, als 11-Jähriger spiele man nicht mehr mit Autos. Aber es hatte wohl auch mit diesem 1. August zu tun. Meine kleine Welt war nicht mehr dieselbe.