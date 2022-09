Pressestimmen zur Formel 1 »Der Große Preis von Italien wurde zerstört«

The Sun: »Aber dieser 31. Sieg in Max Verstappens Karriere (...) wurde von Ferrari-Fans verrissen, die der Meinung waren, dass ihr Mann Charles Leclerc der Chance beraubt wurde, um den Sieg zu kämpfen.«

The Guardian: »Es sind in der Tat schmerzhafte Tage für Ferrari, und vielleicht gibt es keine mit einer gnadenloseren Endgültigkeit. Als die Sonne über Monza unterging, zeigte sich, dass die Scuderia in dieser Saison regelrecht geschlagen ist. Der Große Preis von Italien war ein weiterer meisterhafter Sieg von Max Verstappen, für den in Monza der zweite Titel definitiv in greifbare Nähe rückte. Aber für die Scuderia ist es wohl unendlich viel schwieriger, damit umzugehen, weil sie dieses Mal geschlagen wurde, ohne wirklich etwas falsch zu machen.«