17 Runden benötigte Max Verstappen am Sonntag in Belgien, dann hatte er sich beim Formel-1-Rennen in Belgien von Startplatz sechs an die Spitze vorgearbeitet. Diese Position gab er auch nicht mehr her, der Niederländer holte seinen achten Sieg in Folge und ist auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel.