Schumacher fuhr im ersten Abschnitt des Qualifyings eine Rundenzeit von 1:19.695 Minuten, das hätte für den siebten Platz und weitere Versuche im zweiten Abschnitt gereicht. Jedoch fuhr er in der zweiten Kurve über die sogenannten Track Limits, eine rot-weiße Markierung auf der Strecke, die nicht mit allen vier Rädern überschritten werden darf. So etwas kann passieren, er war nicht der einzige Fahrer, dem ein solches Missgeschick unterlief. In Schumachers Situation ist es jedoch ein unglücklicher Flüchtigkeitsfehler, der seine Chancen auf einen Verbleib nicht erhöht.