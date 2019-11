Ab der Saison 2021 soll die Formel 1 spannender werden. Der Weltverband Fia hatte am Donnerstag umfassende Reformen des Regelwerks präsentiert. Das Ziel: größere Konkurrenz zwischen den Rennställen, mehr Überholmanöver, mehr Rennen.

Zu den wichtigsten Punkten der Reformen zählen:

Einführung einer Budgetgrenze von 175 Millionen US-Dollar pro Jahr (mit diversen Ausnahmen - das Fahrergehalt etwa zählt nicht dazu).

pro Jahr (mit diversen Ausnahmen - das Fahrergehalt etwa zählt nicht dazu). Vereinfachung der Aerodynamik , um das Verfolgen und Überholen zu erleichtern.

, um das Verfolgen und Überholen zu erleichtern. Die Boliden werden schwerer und dadurch langsamer (rund 3 bis 3,5 Sekunden pro Runde im Vergleich zu 2019)

und dadurch langsamer (rund 3 bis 3,5 Sekunden pro Runde im Vergleich zu 2019) Erhöhung der maximal möglichen Rennen pro Saison von bisher 22 auf 25.

Nicht alle Piloten zeigten sich damit zufrieden. "Ein Formel-1-Auto muss das schnellste Auto sein, dass ein Mensch je gesehen hat", sagte Ferrari-Pilot Sebastian Vettel vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 20.10 Uhr; TV: RTL und Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Allerdings wolle er abwarten, wie sich die Änderungen tatsächlich auswirken. "Ein Modellauto ist die eine Sache. Aber es kommt auf die Ideen der Teams an, die Regeln zu interpretieren. So weit sind wir noch nicht", sagte Vettel. Mehr Action sei aber "grundsätzlich gut".

"Wenn wir dichter am Gegner bleiben, bin ich dafür"

Lewis Hamilton, der seit 2014 mit seinem Mercedes-Team das Maß der Dinge ist, zeigte sich aufgeschlossen. "Ich liebe, was ich tue, und ich will gerne Pionier sein. Das Team hat schon einmal bewiesen, dass es am besten präpariert ist", sagte der Brite, der in Austin zum sechsten Mal den Titel gewinnen kann.

Mercedes ist seit dem Beginn der Turbo-Hybrid-Ära 2014 das dominierende Team der Formel 1, Hamilton der mit Abstand erfolgreichste aktive Fahrer. Bereits 2017 wurde das Reglement radikal geändert, ohne dass die Silberpfeile ihre Führungsrolle verloren.

Max Verstappen hat nur eine Bedingung: "Wenn diese Autos es erlauben, dass wir dichter am Gegner bleiben können, dann bin ich dafür", sagte der Red-Bull-Pilot. Um zwei bis drei Sekunden sinkende Rundenzeiten sind für den Niederländer "okay", mehr nicht: "Das wäre zu langsam."

Außenseiterteams dürften die neuen Regel etwas entgegenkommen. McLaren-Pilot Lando Norris sagte: "Die Regeln werden nicht automatisch bedeuten, dass wir Rennen gewinnen oder auf dem Podium stehen. Allerdings wird die Chance größer, das zu erreichen."