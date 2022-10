Regelchaos bei der Formel 1 Da blickt keiner mehr durch

Ein Traktor auf der Strecke bei wenig Sicht

Für noch mehr Aufregung, vor allem unter den Fahrern, sorgte in Japan zudem ein Bergungsfahrzeug, das sich trotz miserabler Sichtverhältnisse bereits auf der Strecke befand, um Carlos Sainz' Ferrari von dort zu entfernen. Sainz hatte auf regennasser Bahn in der ersten Runde in der Anfahrt zu Kurve 11 die Kontrolle über sein Auto verloren.

Während der anschließenden Saftety-Car-Phase rauschte Pierre Gasly im AlphaTauri nur wenige Meter an dem Bergungskran vorbei. In einem Video sieht man, wie schlecht die Sicht durch Gischt dabei ist. Ausgerechnet in Suzuka, wo vor acht Jahren Jules Bianchi bei einem Unfall in einer ähnlichen Situation tödliche Verletzungen erlitt, denen er neun Monate später erlag.