Mit 32 Jahren gehört man in der Formel 1 sicher nicht zum alten Eisen. Das beweist der 34-jährige Lewis Hamilton, der exzellente Chancen hat, im Dezember zum sechsten Mal Weltmeister zu werden. Michael Schumacher war bei seinem letzten Titel 35 Jahre alt, der älteste Champion war 1957 Juan Manuel Fangio (46). Sebastian Vettel ist seit wenigen Tagen 32 Jahre alt - wie ein potenzieller Weltmeister fährt der Ferrari-Pilot nicht mehr.

Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone war der vorläufige Tiefpunkt einer Entwicklung, die Anfang März bei den Testfahrten in Barcelona so verheißungsvoll begonnen hatte. Vettel ging als vermeintlicher Favorit in die Saison. Doch nun, nach zehn Rennen, wartet der Deutsche immer noch auf seinen ersten Sieg.

Nach einem missglückten Qualifying, das er nur auf Platz sechs beendet hatte, wurde Vettel auf der traditionsreichen Rennstrecke in Mittelengland zunächst vom Glück begünstigt. Ferrari holte ihn während einer Safety-Car-Phase zum Reifenwechsel, was Vettel den dritten Platz einbrachte. Ein Podiumsplatz wäre möglich gewesen, doch als Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der 38. Runde vorbeizog, verschätzte sich Vettel beim Gegenmanöver völlig und fuhr ins Heck des Niederländers. Ein klarer Fahrfehler, der Vettels Frontflügel zerstörte und ihm bei Hamiltons Sieg letztlich den 16. Platz einbrachte.

Leclerc begeistert im Duell mit Verstappen

Fahrfehler passieren den besten Piloten, doch diese Szene war symptomatisch für die Entwicklung von Vettel - und das sich verschiebende Kräfteverhältnis bei Ferrari. Teamkollege Charles Leclerc zeigte in den Duellen mit Verstappen, wie aufregend, spektakulär und fair die Formel 1 auch in Zeiten der totalen Mercedes-Dominanz noch sein kann.

Die beiden Jungstars fuhren mehrere Runden Rad an Rad, setzten zu Überholmanövern an, konterten und waren trotzdem stets darauf bedacht, dem Kontrahenten genügend Platz zu lassen. "Zwei junge Fahrer duellieren sich so", sagte Sky-Experte Ralf Schumacher während des Rennens, "und mit Sebastian kriegt es einer der Alten nicht hin." Leclerc fuhr am Ende auf den dritten Platz und liegt in der WM-Wertung nur noch drei Punkte hinter Vettel.

"Es war mein Fehler", sagte die offizielle Nummer eins von Ferrari über den Unfall mit Verstappen. Vettel entschuldigte sich direkt nach dem Rennen bei seinem Team via Boxenfunk und ging noch im Parc fermé zu Verstappen, um die Schuld einzugestehen. Diese Erkenntnis nach Fehlern zeigte Vettel in der Vergangenheit nicht immer, aber diesmal war die Lage zu eindeutig. Ferrari kann unter normalen Bedingungen nicht mit Mercedes mithalten, aber Vettel und die Scuderia leisten sich insgesamt zu viele Fehler.

Vettel fehlt das Vertrauen ins Auto

Auffällig ist, dass Vettel zum dritten Mal in Folge hinter Leclerc ins Ziel gekommen ist. Nach dem aberkannten Sieg von Montréal hat Ferrari begonnen, das Auto umzubauen und die Neuerungen passen deutlich besser zum Fahrstil des Monegassen. Zu Beginn der Saison kämpften beide Piloten mit einer Untersteuerung der Boliden. Ferrari entschied sich deshalb, mehr Gewicht auf die Vorderachse zu legen, was das Heck des SF90 unruhiger werden ließ. Für Leclerc ist das kein Problem, Vettel beklagte nach dem Qualifying in Silverstone dagegen fehlendes Vertrauen in sein Auto.

Offiziell bleibt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bei der vor der Saison festgelegten Rangfolge seiner Fahrer. Sollte es in Rennen zu engen Situationen kommen, "hat Sebastian Prioriät", sagte der Italiener vor dem Grand Prix in England. Diese Priorität änderte er auch nach Vettels Nullnummer nicht. "Sebastian ist ein Profi, der sich gut einschätzen kann, auch seine Fehler", sagte Binotto. "Wir müssen es schaffen, ihm ein Auto mit einer Abstimmung hinzustellen, die zu ihm passt."

Ob er damit die kommenden Rennen am Hockenheimring (28. Juli) und in Budapest (4. August) meinte, oder ob Ferrari womöglich schon den Blick Richtung kommende Saison richtet, ist unklar. Vettels Vertrag läuft noch bis 2020. Er will unbedingt mit Ferrari Weltmeister werden - im Moment muss er erst mal wieder seinen Teamkollegen schlagen.