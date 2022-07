Sebastian Vettel, Formel-1-Rennfahrer

»Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden.«

Nun also doch: Sebastian Vettel wird keinen neuen Vertrag bei Aston Martin unterschreiben. Schon länger wurde über sein Karriereende spekuliert, nicht zuletzt, da er immer wieder durch seinen Einsatz für die Umwelt und Kritik an der Formel 1 aufgefallen ist.

»Wie wir alle die nächsten Jahre gestalten, wird unser zukünftiges Leben bestimmen. Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen. Vielleicht werden diese irgendwann gelöst. Aber der Wille, diese Veränderung durchzusetzen, muss viel stärker werden.«

Mit vier WM-Titeln ist Sebastian Vettel einer der erfolgreichsten Fahrer der Formel 1, 53 Mal stand er auf dem Siegerpodest. In den vergangenen Jahren blieben die großen Erfolge jedoch aus. Jetzt will er sich seiner Frau und seinen drei Kindern widmen.

»Die Energie, die es braucht, um mit dem Auto als auch mit dem Team eins zu werden, erfordert Konzentration und Anstrengung. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen.«

In seinem Statement, das Vettel am Donnerstag auf Instagram teilte, verriet er seinen Fans noch ein paar seiner Vorlieben und Charaktereigenschaften. Vielleicht ein kleiner Ausblick darauf, wie er seine Formel1-freie Zeit im kommenden Jahr verbringen will.

»Ich mag die Natur und ihre Wunder. Ich bin stur und ungeduldig. Ich kann sehr nervig sein. Ich bringe Menschen gerne zum Lachen. Ich mag Schokolade. Meine Lieblingsfarbe ist blau.«