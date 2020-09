Vettels Wechsel zu Aston Martin Ein Abstieg, der gar keiner sein muss

Warum fährt Sebastian Vettel künftig für ein Mittelfeld-Team? Hinter Aston Martin steht mit Lawrence Stroll ein Milliardär, der das Team nach oben bringen will. Was in der Formel 1 aber gar nicht so leicht ist.

Von Karin Sturm