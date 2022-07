Sebastian Vettel über Fan-Belästigungen »Wer auch immer diese Leute sind, sie sollten sich schämen«

Es sei in Ordnung, sich zu amüsieren und zu viel zu trinken. »Aber das rechtfertigt oder entschuldigt kein falsches Verhalten«, sagte Vettel. Die Einschätzung teilten praktisch alle Formel-1-Fahrer.

Max Verstappen schlug in der Diskussion um das Fanverhalten eine Alkoholgrenze als möglichen Lösungsansatz vor. »Du machst manchmal dumme Sachen, wenn du Alkohol trinkst. Ich will damit nichts entschuldigen. Aber man könnte das regulieren. Es gibt eine bestimmte Menge an Alkohol.«