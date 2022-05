»Ein Auto zu fahren, ist meine Leidenschaft, und jedes Mal, wenn ich in ein Auto steige, liebe ich es«, sagte Vettel am Donnerstagabend in der Talksendung »Question Time« beim britischen Sender BBC . »Wenn ich aus dem Auto aussteige, denke ich natürlich auch: Ist das etwas, was wir machen sollten – um die Welt reisen und Ressourcen verschwenden?«