Der Formel 1 droht die große Langeweile. Schon nach dem dritten Rennen der Saison scheint Mercedes, entgegen aller Prognosen, so weit enteilt, dass die Weltmeisterschaftsrivalen Ferrari und Red Bull bei der Weiterentwicklung ihrer Autos erhebliche Sprünge machen müssen, um den sechsten WM-Titel von Lewis Hamilton verhindern zu können. Der Brite gewann in Shanghai das 1000. Rennen der Formel-1-Geschichte, wirkte dabei erstaunlich souverän und liegt in der WM-Wertung bereits 31 Punkte vor seinem vermeintlich größten Rivalen Sebastian Vettel.

Sicher, es müssen noch 18 Rennen gefahren werden, für eine Bilanz ist es zu früh. Wer wie Mercedes aber trotz unterlegener Motorleistung das beste Gesamtpaket auf die Strecken bringt, zwei von drei Rennen dominiert und wie in Bahrain die Fehler der Konkurrenz ausnutzt, fährt sich in den Status des Topfavoriten. Und Ferrari? Bei dem Rennstall, der sich nach den Testfahrten in Barcelona in dieser Position wähnte, da stehen sie sich selbst im Weg - mit Vettel in vorderster Front.

Der Shanghai International Circuit passt mit zwei langen Geraden eigentlich gut zum Ferrari SF 90. Doch schon im Training hatte sich angedeutet, dass der stärkste Antrieb im Feld keine Garantie für Spitzenplätze ist, wenn in den Kurven der Vorteil verspielt wird. Das bestätigte sich dann im Qualifying, als Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas die Pole Position holte - und auch im Rennen, wo sich die beiden Silberpfeil-Piloten früh absetzen konnten. "Wir wollten mit Mercedes um den Sieg kämpfen", sagte Vettel nach dem Rennen, "aber das war nicht möglich. Sie waren einfach zu schnell."

Die Formel 1 feiert Jubiläum Die Formel 1 feiert Jubiläum: Der Große Preis von China ist das 1000. Rennen in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports. Die Strecke im italienischen Monza ist seit der ersten Saison 1950 dabei und wird in diesem Jahr zum 69. Mal Gastgeber sein. Zurückgelegt wurden bisher 65.135 Runden, was einer Gesamtdistanz von 322.184 Kilometern entspricht. Rechnet man die Runden aller Fahrer in allen Rennen zusammen, kommt man sogar auf 1,3 Millionen Runden - die Formel 1 fuhr somit ungefähr 150 Mal um die Welt. Michael Schumacher ist nicht nur in Deutschland das Gesicht der Formel 1. In Zahlen drückt sich das so aus: Schumacher gewann die meisten WM-Titel (sieben) und die meisten Rennen (91), er sicherte sich am häufigsten die schnellste Rennrunde (77), stand am häufigsten auf dem Podest (155), kommt auf die meisten Führungskilometer (24.110) und gewann 2002 als schnellster Weltmeister schon nach elf von 17 Rennen den Titel. Doch Schumacher hält nicht alle Rekorde. Wie Rubens Barrichello fuhr er 19 Jahre in der Formel 1, doch der Brasilianer hat 16 Rennen mehr absolviert (323:307). In seiner Karriere gewann Schumachers langjähriger Teamkollege elf Rennen. Der älteste Starter, der je an einem Grand Prix in der Formel 1 teilnahm, war der Monegasse Louis Chiron, der 1955 bei seinem Heimrennen in Monte Carlo 55 Jahre und 291 Tage alt war. Der Argentinier Juan Manuel Fangio (Foto) war 46 Jahre und 41 Tage alt, als er 1957 zum fünften Mal Weltmeister wurde. Der Titel des ältesten Siegers und ältesten Podestfahrers geht aber an Luigi Fagioli, dem dieser Erfolg noch im Alter von 53 Jahren und 21 Tagen vergönnt war. Sebastian Vettel sicherte sich 2008 in Monza im Alter von 21 Jahren und 73 Tagen als bisher jüngster Fahrer seine erste Pole Position. Vettel ist auch der jüngste Weltmeister aller Zeiten - allerdings hat Max Verstappen noch bis einschließlich 2020 Zeit, diesen Rekord zu brechen. Vettel gewann seinen ersten Titel 2010 mit Red Bull als 23-Jähriger (und 134 Tage). Verstappen wird am 30. September 2020 23 Jahre alt. Der Niederländer ist nicht nur jüngster Sieger (2016 in Barcelona), jüngster Fahrer auf dem Podest, jüngster Pilot mit Führungskilometern sowie der Jüngste mit einer schnellsten Rennrunde - Verstappen ist auch jüngster GP-Starter der Geschichte. Er debütierte 2015 im Alter von 17 Jahren und 166 Tagen. Womöglich ein Rekord für die Ewigkeit - denn inzwischen setzte der Motorsport-Weltverband Fia ein Mindestalter von 18 Jahren für eine Formel-1-Teilnahme fest. Bis heute gilt Ayrton Senna als einer der besten Fahrer in der Formel-1-Historie. Der 1994 beim Rennen in Imola verstorbene Brasilianer begeisterte mit seiner Fahrweise viele Fans, vor allem auf nasser Strecke machte Senna kaum Fehler. In den meisten Rekordlisten taucht er wegen seines frühen Tods nicht an vorderster Stelle auf, aber Senna holte die meisten Siege in Folge auf der gleichen Strecke (1989 bis 1993 in Monaco). Seit 27 Jahren wartet die Formel 1 auf die nächste weibliche Pilotin. Die vorerst letzte von insgesamt nur fünf Starterinnen war 1992 Giovanna Amati. Sie wollte sich dreimal im Brabham für ein Rennen qualifizieren, schied aber jeweils im Qualifying aus. Die anderen vier Pilotinnen waren Teresa de Fillipis, Divina Galica, Desire Wilson und Lella Lombardi. Die einzige Frau, die in der Formel 1 einen halben WM-Punkt gewinnen konnte, war Lombardi. Die Italienerin nahm an zwölf Rennen teil und landete 1975 beim vorzeitig abgebrochenen Rennen in Spanien auf dem sechsten Platz. Dafür gab es damals einen WM-Zähler, die Punkte wurden wegen des Abbruchs jedoch halbiert. Italien nimmt in der Geschichte der Formel 1, auch dank der Scuderia Ferrari, einen besonderen Platz ein. In Italien wurden die meisten Rennen ausgetragen (96). Deutschland folgt mit 77 Rennen, darunter 40 auf dem Nürburgring - davon zwei als GP von Luxemburg und weitere zwölf als GP von Europa. Die legendäre Nordschleife (Foto) wurde in der Formel 1 wegen Sicherheitsmängeln nur bis 1976 befahren. Siebenmal trat der Formel-1-Weltmeister des Vorjahres nicht mehr an. 1971 hatte das tragische Gründe: Jochen Rindt war im Jahr davor nach seinem tödlichen Unfall in Monza posthum als Weltmeister geehrt worden. Der letzte Titelverteidiger, der nicht mehr antreten wollte, war Nico Rosberg 2016. Der Sohn von Keke Rosberg beendete wenige Tage nach seinem Triumph in Abu Dhabi seine Karriere. Die Rosbergs sind bis dato die zweite Familie, die zwei Weltmeister in der Formel 1 gestellt hat. Zuvor war das Graham Hill (1962 und 1968) sowie seinem Sohn Damon in der Saison 1996 gelungen. Hier sitzt Damon Hill beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone 1967 Probe. Über 50 Mal kam es in der Geschichte der Formel 1 zu Kollisionen, an denen mehr als drei Autos beteiligt waren. Als "größter" gilt der Massenunfall beim Großen Preis von Belgien 1998, in den 13 Autos verwickelt waren. Der Italiener Andrea de Cesaris (Foto) gilt als einer der größten Pechvögel. Nicht zu Unrecht: Bei 208 GP-Starts kam er 150 Mal nicht ins Ziel. Die meisten Ausfälle in einem Rennen gab es 1958 in Monza. Von 21 Startern sahen 18 nicht die Zielflagge. Sechsmal kamen dafür alle gestarteten Fahrer ins Ziel, zuletzt in Japan 2016. Apropos Pechvogel: Chris Amon startete fünf Mal von der Pole Position und 19 Mal aus der ersten Startreihe. Der Neuseeländer führte in sieben Grand Prix 852 Kilometer - gewonnen hat er nie. Riccardo Patrese wurde 1992 Vize-Weltmeister, obwohl er nur ein Saisonrennen gewann. Das mit den Siegen war für den Italiener so eine Sache, für Patrese steht die längste Wartezeit zwischen zwei Erfolgen in den Geschichtsbüchern: Zwischen seinen Siegen beim GP in Südafrika 1983 und dem GP von San Marino 1990 lagen 2402 Tage und 99 Rennen. Kurios: Beim Rennen in England 1959 traten vier Fahrer mit dem gleichen Nachnamen an. Dennis, Henry, Michael und Trevor Taylor waren nicht miteinander verwandt. Nur Henry (Foto) und Michael Taylor konnten sich für das Rennen qualifizieren. Nur zwei Fahrer haben an ihrem Geburtstag ein Formel-1-Rennen gewonnen. James Hunt wurde bei seinem Sieg 1976 in Zandvoort 29 Jahre alt. Der Franzose Jean Alesi konnte 1995 in Montreal doppelt feiern. Es war sein 31. Geburtstag, als er sich den ersten und einzigen Sieg seiner Karriere holte. Nick Heidfeld hat zwar nie einen Grand Prix gewonnen, einen Rekord hält er trotzdem: Er kann die meisten Zielankünfte in Folge verbuchen - 41 in den Jahren 2007 bis 2009. Zum Abschluss noch ein Rekord von Michael Schumacher: Der heute 50-Jährige war auch der treueste Fahrer der Formel-1-Historie, Schumacher fuhr 180 Rennen für Ferrari. Ihm folgt David Coulthard, der es auf 150 GP-Starts für McLaren brachte.

Das ist das erste Problem für Vettel. Das zweite heißt Charles Leclerc, fährt den zweiten Ferrari und hat wie schon in Bahrain den besseren Gesamteindruck hinterlassen. Im Qualifying hatte sich Vettel noch knapp vor dem Monegassen behaupten können, doch schon beim Start des Rennens zog Leclerc vorbei.

Danach fuhr der Deutsche die etwas schnelleren Rundenzeiten, konnte Leclerc jedoch nicht überholen - was weniger an der Leistung der 31-Jährigen lag, als viel mehr an den aerodynamischen Voraussetzungen in der Formel 1, die Überholmanöver bei ähnlich schnellen Autos fast unmöglich machen. In dieser Phase kam Vettels drittes Problem zum Tragen. Ferrari schafft es unter dem neuen Teamchef Mattia Binotto nicht, die richtigen Strategieentscheidungen zu treffen.

Elf Runden dauerte es, ehe die Verantwortlichen der Scuderia Leclerc über den Boxenfunk anwiesen, Vettel vorbeizulassen. Genau in dem Moment, als sich das von Sauber verpflichtete Talent stabilisierte und der Reifenverschließ dafür sorgte, dass Vettel eben nicht mehr schneller als Leclerc war. Stallorder ist ein viel diskutiertes Thema in der Formel 1. Es gibt nicht nur Befürworter, aber Ferrari hat sich frühzeitig auf Vettel als Nummer eins festgelegt und wird auch in Zukunft Rennen so beeinflussen. Nur hätten sie es in China früher machen müssen, so hatte Vettel keine reelle Chance, näher an die Mercedes-Piloten heranzufahren.

Leclerc rüttelt an der Ferrari-Hierarchie

Was folgte war ein verärgerte Leclerc, der sich über den Funk beschwerte. "Was jetzt?", fragte er für jeden hörbar. "Ich verliere gerade ziemlich viel Zeit. Keine Ahnung, ob ihr das wissen wollt." Nach dem Rennen klang das wieder gemäßigter, aber der 21-Jährige rüttelt an der Hierarchie im Team. Das liegt auch an Vettel - das vierte Problem betrifft den vierfachen Weltmeister selbst.

Vettel schafft es seit Monaten nicht, Rennen konstant und fehlerfrei zu Ende zu fahren. In China verbremste er sich nach der Stallorder einmal massiv und leistete sich weitere Ungenauigkeiten. Vettel selbst sprach nach dem Rennen davon, nach dem befohlenen Überholmanöver seinen "Rhythmus nicht gefunden" zu haben, weil sich das Verhalten des Autos bei freier Fahrt verändert habe. Wer Weltmeister werden will, muss mit solchen Veränderungen besser klarkommen.

In zwei Wochen steht das vierte Saisonrennen in Aserbaidschan an. Bis dahin wird sich beim Entwicklungsstand der Autos wenig tun, traditionell bringen die Teams erst zum Europa-Auftakt in Barcelona die ersten Updates mit. Teamchef Binotta wirkte ohnehin ratlos: "Wir haben noch keine klare Idee, warum wir langsamer als in Bahrain waren", sagte der Italiener beim TV-Sender Sky.

Vettel und Ferrari - das ist derzeit keine titelreife Kombination.