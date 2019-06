"Ich sehe den Schlamassel" Selbst Hamilton stört die Eintönigkeit in der Formel 1

Weltmeister Lewis Hamilton kann die Kritik an der aktuellen Eintönigkeit der Formel 1 verstehen. "Ich sehe den Schlamassel, in dem wir stecken", sagte der Mercedes-Pilot im südfranzösischen Le Castellet nach seinem vierten Sieg in Serie am Sonntag. "Aber das ist nicht die Schuld der Fahrer", sagte der WM-Führende. Die Formel 1 bewege sich seit Jahren in einem konstanten "Kreislauf aus schlechten Entscheidungen", monierte der 34 Jahre alte Brite.

Mit Mercedes dominiert Hamilton seit Anfang 2014 die Formel 1. In den vergangenen fünf Jahren holte das Team alle WM-Titel. In dieser Saison haben die Silberpfeile alle bisherigen acht Rennen gewonnen, Hamilton davon allein sechs. Mit 187 Punkten steuert er wohl seinem sechsten Titel entgegen. Daher wuchs zuletzt wieder der Unmut über die Vorhersehbarkeit der Motorsport-Königsklasse.

Die Eintönigkeit liege an den Strukturen der Formel 1, die noch aus der Zeit des früheren Chefvermarkters Bernie Ecclestone stammen, so Hamilton. Die ungleiche Geldverteilung, die Schwäche des Weltverbands Fia als oberste Sportbehörde und den zu großen Einfluss der Teams auf das Regelwerk sieht er als Probleme. "Solange die Struktur im Management sich nicht ändert, wird es so bleiben wie es ist", sagte Hamilton. Und: "Wir sollten die Leute an der Spitze unter Druck setzen, die ihren Job erledigen sollten", so der fünfmalige Weltmeister.

Hintergrund: Die drei Topteams, Ferrari, Mercedes und Red Bull, erhielten in der Saison 2018 bei der Geldverteilung aus dem großen Einnahmentopf der Formel 1 15 Prozent mehr als alle anderen sieben Teams zusammengerechnet. Das berichtete die Website motorsport-total.com. In der Saison 2018 hat laut dem Portal in der Formel 1 nur ein Team finanziellen Gewinn gemacht: Mercedes.

Vettel hat bereits 76 Punkte Rückstand auf Hamilton

Schon vor einem Jahr hatte Hamilton kritische Worte gefunden: "Der Sport geht meiner Meinung nach in die falsche Richtung", sagte er nach einem langweiligen Rennen in Kanada.

Sebastian Vettel, der in Frankreich nur Fünfter wurde, hat trotzdem Hoffnung für das nächste Rennen am Sonntag in Österreich: "Was uns am meisten entgegenkommt, sind die vielen Geraden", sagte Vettel. Dort kann Ferrari seinen Topspeed ausspielen - und womöglich Mercedes ähnlich fordern wie Anfang Juni in Kanada, als Vettel nur wegen einer nachträglichen Fünf-Sekunden-Zeitstrafe das Rennen verlor. Vettel ist seit 16 Rennen sieglos. 76 Punkte liegt er als WM-Dritter hinter Hamilton zurück.

Der wünscht sich, dass er von Vettel in den nächsten Monaten wieder mehr gefordert wird. "Ich hoffe wirklich, dass Ferrari ein bisschen mehr Tempo in den Kurven zulegt, damit wir endlich Rennen gegeneinander fahren können", versicherte Hamilton. Doch danach sieht es im Moment nicht aus.