Formel 1 in Imola Verstappen vereitelt Ferrari-Erfolg beim ersten Sprint der Saison

Verstappen hatte sich am Freitag bereits die Pole für das Rennen über 21 Runden auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari gesichert. Den Start am Samstag hatte zunächst Leclerc für sich entschieden, in der vorletzten Runde ging Verstappen wieder vorbei.