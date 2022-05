Über Sportwagen zur Formel 1

Um am Ende beides zu haben: Kurz nach dem Examen fuhr Brooks 1956 sein erstes offizielles Rennen in der Formel 1. Natürlich in Silverstone, und wie es das Schicksal so wollte: Brooks klemmte der Schaltknüppel, er fuhr in die Begrenzung und der frisch diplomierte Zahnarzt erlitt einen Bruch des Kiefers.