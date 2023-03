Max Verstappen (Niederlande), Team: Red Bull

Er ist ehrgeizig, Weltmeister 2021 und 2022, mobilisiert viele Fans und hat bei Red Bull das derzeit stärkste Auto: Max Verstappen ist der aktuelle Dominator der Formel 1 und wird vielleicht einmal die prägende Figur dieses Sports. Mit seinen 25 Jahren hat der Niederländer jedenfalls noch viele Jahre vor sich. Auch in die neue Saison geht Verstappen als Favorit. Zwar ließ Verstappen selbst vor wenigen Tagen kurz Zweifel an seiner Form aufkommen, als er sagte, er habe in der Winterpause »ziemlich viel« zugenommen. Doch die überflüssigen Pfunde sollen bereits wieder verschwunden sein. An der Mission Titel-Hattrick zweifeln in diesen Tagen nur wenige.