Nach dem verlorenen WM-Finale ist die französische Fußballnationalmannschaft in Paris von Tausenden Fans gefeiert worden. Die Mannschaft rund um Superstar Kylian Mbappé landete am Abend in Paris und fuhr dann zum Place de la Concorde, wo Tausende Anhänger auf sie warteten. Das Team versammelte sich schließlich auf dem Balkon eines Hotels. »Leider haben wir nicht gewonnen, aber es ist schön, unterstützt worden zu sein. Das wärmt das Herz«, sagte der bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stehende Stürmer Marcus Thuram am Abend dem Fernsehsender TF1.