Keine zweieinhalb Monate ist es her, dass sich die beiden Teams im Halbfinale der EM in England gegenüber standen. 2:1 setzten sich damals die deutschen Frauen in Milton Keynes durch und zogen ins Finale ein, das sie 1:2 nach Verlängerung gegen Gastgeber England verloren. Den Schwung des Turniers, das in Wembley vor mehr als 87.000 Zuschauern und Zuschauerinnen endete, will man in Deutschland mitnehmen.