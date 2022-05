Schwerer Schlag für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen: Regisseurin Dzsenifer Marozsán fällt für die EM im Sommer in England (6. bis 31. Juli) aus. Die 30-Jährige von Olympique Lyon wurde nach einem Kreuzbandriss bereits am Dienstag am rechten Knie operiert und muss mindestens ein halbes Jahr pausieren.