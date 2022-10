»Die Spielerinnen, die ihre Geschichten erzählt haben, haben großen Mut bewiesen«, sagte Yates: »Jetzt ist es an der Zeit, dass die Institutionen, die sie bisher im Stich gelassen haben, ihnen zuhören und eine Reform einleiten, um sie zu schützen.« Dazu gehören, so Yates, die Vereine, die Liga-Verantwortlichen und der Verband US Soccer.

Massive Vorwürfe wegen sexueller Nötigung

»Die Ergebnisse der Untersuchung sind extrem verstörend«, sagte Cindy Parlow Cone, Präsidentin von US Soccer und als Spielerin mit der Nationalmannschaft zweimal Olympiasiegerin und einmal Weltmeisterin. Der in dem Report beschriebene Missbrauch sei unentschuldbar und dürfe in keinem Bereich des Lebens einen Platz haben. »US Soccer wird alles in seiner Macht Stehende tun, damit Spielerinnen auf jedem Leistungslevel einen sicheren Platz bekommen, um zu lernen, zu wachsen und in Ruhe ihren Sport zu betreiben.«