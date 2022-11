Auch sein Verein Werder Bremen gratulierte seinem Angreifer zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. »Auch wenn wir vieles an diesem Turnier kritisch sehen, hast du dir die Nominierung verdient. Herzlichen Glückwunsch, »Lücke«!«, schrieb der Fußball-Bundesligist am Donnerstag. Den Spitznamen »Lücke« hat Füllkrug aufgrund seiner markanten Zahnlücke verpasst bekommen.