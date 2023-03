Auf den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) kommt wohl eine Millionenklage zu. Der ehemalige Wasserspringer Jan Hempel will den Verband wegen des jahrelangen sexuellen Missbrauchs durch seinen Trainer auf Schadensersatz und Schmerzensgeld in siebenstelliger Höhe verklagen. Das kündigte Hempels Anwalt Thomas Summerer in der ARD-»Sportschau« an. »Es ist der krasseste Missbrauchsfall, den der deutsche Sport je erlebt hat«, sagte Summerer.