Remis gegen Mönchengladbach Bayern trifft bei Sturmlauf das Tor nur einmal

Der FC Bayern knüpft an die starken Leistungen der ersten Spieltage an – nutzte gegen Mönchengladbach aber viele guten Torchancen nicht. Dank Leroy Sané liegen die Münchner weiter an der Tabellenspitze.