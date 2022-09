Werder-Trainer Ole Werner wechselte nun seine Joker um den Schotten Oliver Burke ein, die in dieser Saison bislang für die meisten Tore in den Schlussminuten gesorgt hatten. Doch einem Treffer am nächsten kam trotz dem Versuch einer grün-weißen Schlussoffensive zunächst der FC Augsburg, für den Berisha mit einem Heber an der Latte scheiterte (75.).

In der Nachspielzeit dann sprach Petersen Werder einen umstrittenen Handelfmeter zu, Maximilian Bauer war der Ball an den Arm gesprungen. Der überragende Gikiewicz aber ahnte die Ecke gegen Ducksch und parierte (90.+4). Im Anschluss versuchten einige Bremer Fans, von der Tribüne in Richtung Platz zu stürmen, wurden dabei aber von Sicherheitskräften zurückgehalten.