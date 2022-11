Fußball-Maskottchen La‘eeb Die bizarre Geschichte des Gespensts von Katar

La’eeb erklärt, dass er und seine Freunde im »Maskottchen Akkreditierungs-, Wachstums- und Integrationszentrum« arbeiten, wo sie seit Jahrtausenden den Menschen dabei helfen, besser zu werden. Bessere Menschen. Ein Tischtuch und seine Kumpels.

Wieviel LSD war bei der Entwicklung von La’eeb im Spiel? Was will er uns sagen? Am Ende des Videos liegt er am Strand, saugt an einem Cocktailstrohhalm und erklärt, dass die Maskottchen den Fußball auf die Welt gebracht haben. Nicht wir. Im Netz zirkuliert bereits die These, wonach La'eeb im Zentrum einer Portal-Ufo-Alien-Verschwörung steht. Wer weiß, vielleicht kann er uns am Donnerstag gegen Costa Rica helfen.