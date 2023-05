Der Fifa-Präsident Gianni Infantino taugt immer gut als Bösewicht. Aktuell sorgt der geschäftstüchtige Schweizer für Empörung, weil er für die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Neuseeland und Australien (ab 20. Juli) Geld haben will. Frühere Turniere hat der Weltverband den TV-Anstalten beim Kauf eines Rechtepakets für die Männer-WM noch umsonst dazugeben. Jetzt, da der Fußball der Frauen an Stellenwert gewonnen hat, Länderspiele und Europapokalpartien auch in Deutschland, Spanien oder England große Stadien füllen, will die Fifa vom Boom profitieren und Kasse machen.