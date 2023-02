Fußballquiz Wer trifft in der Bundesliga auswärts am häufigsten?

Niclas Füllkrug führt die Torschützenliste der Bundesliga an, doch die meisten Treffer erzielt er zu Hause. Wer trifft in der Fremde am häufigsten? Und: Wofür gab es in Frankreich einen Extrapunkt? Testen Sie Ihr Wissen.