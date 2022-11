Der erstaunliche Aufstieg von DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger »Ich gegen die Welt«

Antonio Rüdiger wuchs in Berlin-Neukölln in Armut auf – und mit der Angst, im Knast zu landen. Heute spielt er für Real Madrid und gilt als eine Schlüsselfigur der Nationalelf bei der WM in Katar. Wie hat er das geschafft?