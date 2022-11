In ZDF-Doku WM-Botschafter aus Katar nennt Homosexualität »geistigen Schaden«

Der katarische WM-Botschafter und frühere Fußball-Nationalspieler Khalid Salman hat Homosexualität als »geistigen Schaden« bezeichnet. Die Äußerung fiel in einem Interview in der ZDF-Dokumentation »Geheimsache Katar« von Jochen Breyer und Julia Friedrichs. Sie wird am Dienstagabend ausgestrahlt. Schon am Montagabend wurde im »heute-journal« der Ausschnitt mit den Aussagen Salmans gezeigt.