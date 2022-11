Katars Auftakt zur Fußball-WM Chaos und Enttäuschung

Jahrelang gab es viel Kritik, viel Gegenwehr – aber nun hat die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar begonnen. Auf die Eröffnungsfeier folgte die Partie zwischen dem Gastgeber und Ecuador. Katar verlor 0:2. Ecuadorianische Fans vor Ort feierten den Auftaktsieg ihrer Mannschaft, die Kataris zeigten sich enttäuscht.

Abdullah Akil, katarischer Fan:

»Wir sind nicht optimistisch, sogar was das nächste Spiel gegen Senegal angeht. Ich denke, unsere Leistung war nicht gut. Selbst die nächsten Teams, gegen die wir spielen, sind stärker als unser Team und als Ecuador. Wir erwarten also leider wirklich nicht viel.«

Die größten Kritikpunkte am Ausrichter sind die Menschenrechtslage in Katar und die Behandlung der vielen Gastarbeiter. Tausende sind beim Bau der Stadien gestorben. So gab es auch zum Eröffnungstag wieder Proteste, auch in Deutschland. Aktivisten in Herne, nahe Dortmund, entzündeten in einem Stadion 20.000 Kerzen und legten 6500 mit Sand gefüllte Fußbälle aus. Die britische Tageszeigung »The Guardian« sprach im vergangenen Jahr von mehr als 6500 toten Gastarbeiten. Manche halten diese Zahl noch für viel zu niedrig.

Volker-Johannes Trieb, Künstler:

»Eine genaue Zahl der Toten gibt es nicht und wird es wohl auch nicht geben. Mir fehlen die Worte. Sklaverei, die Tod und Trauer mit sich führt – das ist widerwärtig. Die Spiele, die heute beginnen sind mit Leid und Tod erkauft. Es ist die blutigste Weltmeisterschaft, die es je gab.«

In Paris protestierten gleich mehrere Gruppen am Sonntag gegen die WM. Auch sie machten auf die Menschenrechtslage in Katar aufmerksam. Homosexualität steht dort zum Beispiel unter Strafe. Und auch die Gastarbeiter wurden natürlich zum Thema. Die Forderung der Aktivisten ist eindeutig.

Pablo Flye, Fridays for Future Frankreich:

»Ich sage den Leuten: Wenn es einen großen Boykott gibt, verlieren die übertragenden Sender, die Sponsoren, die Fifa Einnahmen. Und dann sind die Organisatoren bei den folgenden internationalen Veranstaltungen gezwungen, sicherzustellen, dass es keine Menschenrechtsverletzungen und ökologischen Schäden gibt.«

In Katar selbst gibt es zur WM auch ein Fanfest in der Hauptstadt Doha. Dort kam es rund um das Eröffnungsspiel zu chaotischen Szenen. Denn die Anlage ist für rund 40.000 Menschen ausgelegt. Es versuchten aber offenbar doppelt so viele, dabei zu sein. Die Polizei musste viele Fans hinausführen – zu deren Unmut:

Ashley, Fußball-Fan aus Indien:

»Wir stehen hier seit vier Uhr und das ist wirklich beschämend für uns. Wir haben Trikots an, haben Flaggen, wir wollten das Land wirklich unterstützen, aber so ist das schlecht.«

Im Stadion selbst war von katarischer Fußball-Euphorie allerdings schon früh nichts mehr zu sehen. Schon zur zweiten Hälfte blieben etliche Plätze auf den Rängen leer – Katar lag da bereits 0:2 zurück. Für den Fußball-Weltverband Fifa, der jahrelang versucht hat, Katar als fußballbegeistertes Land und damit als passenden Gastgeber darzustellen, sind diese Bilder zum Auftakt ein Desaster.