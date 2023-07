DFB-Spielerinnen in der Einzelkritik Hendrich gibt den Startschuss zum Höhenflug

Bereit zum Abflug: Die deutschen Spielerinnen hatten gegen Marokko nicht nur die Lufthoheit, sondern schraubten auch das Ergebnis in schwindelnde Höhe. Das lag an der starken Offensive – und an Abwehrchefin Kathrin Hendrich.

Aus Melbourne berichtet Jan Göbel