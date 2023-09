Das einzige deutsche Tor erzielte Leroy Sané (19. Minute), für Japan trafen Junya Ito (11.), Ayase Ueda (22.), Takuma Asano (90.) und Ao Tanaka (90.+2). Die DFB-Krise hält an: Im Jahr 2023 steht das Team bei einem Sieg in sechs Freundschaftsspielen, und das gegen mittelklassige Gegner. Am Dienstag (21 Uhr/ TV: RTL) treten die Deutschen gegen den WM-Finalisten Frankreich an.