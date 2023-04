Heidenheim wollte wieder am HSV vorbeiziehen, der nach seinem Derbysieg gegen St. Pauli den zweiten Tabellenplatz erobert hatte. Bereits nach einer Minute und 15 Sekunden stand es 1:0 für Heidenheim: Eine Ecke von rechts hatte Patrick Mainka am ersten Pfosten per Kopf ins lange Eck verlängert. Kiel hätte die Gefahr ahnen können: Es war das 17. Kopfballtor des FCH in der Saison - Ligabestwert.