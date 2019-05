Ein 2,6-Millionen-Euro-Darlehen, dafür aber der Rücktritt eines Beiratsmitglieds - das bot der potenzielle Investor Flavio Becca dem 1. FC Kaiserslautern an. Kurz vor Ablauf eines Ultimatums des potenziellen Geldgebers hat der Aufsichtsratsvorsitzende des Vereins, Michael Littig, allerdings einen alternativen Finanzierungsplan vorgelegt, dem die Vereinsgremien am späten Montagabend zustimmten.

Der luxemburgische Geschäftsmann wird damit nicht als Investor beim finanziell angeschlagenen Fußball-Drittligisten einsteigen - und Littig kann seinen Posten behalten: Becca hatte in seinem Angebot die Forderung gestellt, dass dieser von allen Ämtern zurücktreten müsse.

Becca hatte laut dem Fachmagazin "Kicker" und dem SWR ein verzinstes Darlehen von 2,6 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Angebot Beccas sei nun aber "nicht mehr existent", schrieb der FCK. Littig habe zuvor auf einer Sitzung "seine Ämter nicht zur Verfügung gestellt".

Littigs eigener Vorschlag sieht die Zahlung von drei Millionen Euro Eigenkapital von einer regionalen Investorengruppe vor, wodurch die Lizenz des Vereins in der kommenden Saison gesichert sein sollte. Im Gegenzug erhalten die Unternehmer zehn Prozent der Anteile an der Kapitalgesellschaft. Der Zuschuss weiterer Millionen in den kommenden Jahren steht in Aussicht.

Auf den ersten Blick ist die Rettung des Klubs damit in greifbare Nähe gerückt, Insolvenz und Zwangsabstieg scheinen vorerst abgewendet. Bis Ende Mai braucht der viermalige deutsche Meister mehrere Millionen Euro, um die Lizenz vom Deutschen Fußball-Bund zu erhalten. Die zuletzt von Fans durch die sogenannte "Betze-Anleihe II" und eine Crowdlending-Aktion eingesammelten drei Millionen reichen dafür nicht aus, zusammen mit dem Zuschuss der Investorengruppe soll das schlimmste Horrorszenario aber verhindert werden.

Dennoch bleiben Fragen offen. Etwa wer die neuen Geldgeber überhaupt sind, oder wieso der Gesamtwert des Vereins offenbar lediglich auf 30 Millionen Euro taxiert wird. Zumal es in der Erklärung der Lauterer heißt: "Weitere Investitionen werden in Abhängigkeit eines Bewertungsverfahrens in Aussicht gestellt, das laut Angebot in der zweiten Liga von 130 Millionen bis 190 Millionen und in der ersten Liga bis 250 Millionen reichen kann." Weitere Vertragsdetails sollen erst in den kommenden Tagen folgen.