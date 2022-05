Als die überglücklichen Profis des 1. FC Kaiserslautern nach der ersehnten Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga ausgelassen über den Rasen tanzten und mit ihren Fans »Nie mehr dritte Liga« sangen, waren ihre enttäuschten Rivalen von Dynamo Dresden längst mit hängenden Köpfen in den Stadion-Katakomben verschwunden. Durch das 0:2 (0:0) im Relegationsrückspiel vor 30.530 Zuschauern müssen die Sachsen wie 2006, 2014 und 2020 in die 3. Liga absteigen und zudem nach einem Pyro-Feuerwerk ihrer Fans kurz vor Schluss mit einem juristischen Nachspiel rechnen.

Für die Pfälzer endet dagegen eine vierjährige Leidenszeit in der Drittliga-Tristesse. Abwehrspieler Kevin Kraus kündigte im Überschwang der Gefühle an: »Wir feiern bis zum Verlust der Muttersprache.« Auf dem heimischen Betzenberg bejubelten 7500 Fans beim Public Viewing den Aufstieg.

Daniel Hanslik in der 59. Minute und Philipp Hercher (90.+2) erzielten die umjubelten Tore zum Sieg, der nach dem torlosen Hinspiel den Ausschlag gab. »Das ist ein geiles Gefühl. Die ganze Region hat danach gelechzt. Wir haben alles in das Spiel hinein gefeuert und ich bin sehr stolz, dass wir den Menschen dieses Geschenk machen konnten«, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster bei Sat.1. Der 54-Jährige war erst kurz vor der Relegation für Marco Antwerpen verpflichtet worden. »Wir haben das vollendet, was er mit vorbereitet hat«, betonte Schuster.

Dynamo-Fans setzen Fanblock in Brand Nach dem 2:0 in der Nachspielzeit stand die Partie kurz auf der Kippe, weil Dynamo-Fans zahlreiche Leuchtraketen und Böller auf den Rasen warfen und so für eine mehrminütige Unterbrechung sorgten, zudem brannte es im Fanblock an zwei Stellen. Schiedsrichter Daniel Siebert bewahrte dennoch die Ruhe und brachte das Spiel nach einer minutenlangen Unterbrechung ordnungsgemäß zu Ende. »Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß. Ich bin extrem traurig«, sagte Dynamo-Trainer Guerino Capretti. »Es fällt schwer in die Analyse zu gehen bei diesen negativen Emotionen. Das muss erst einmal verarbeitet werden.«

Wegen der Problemfans in beiden Fanlagern war die Polizei mit über 1000 Beamten im Einsatz. Der Fokus lag auf einer strikten Fantrennung auch bei der An- und Abreise. Es wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt und vorsorglich auch Wasserwerfer im Einsatzraum platziert. In der Stadt blieb es zunächst friedlich, im Stadion wurde jedoch ständig Pyrotechnik gezündet. Ein Feuerwerkskörper flog sogar vom FCK-Fanblock auf einen Zuschauerrang mit Dresdner Anhängern.