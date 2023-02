Der 23 Jahre alte Lex-Tyger Lobinger, der sich kurz vor der Kurve zeigte, hat in der laufenden Spielzeit 18 Zweitliga-Partien für den FCK bestritten und war für die Partie in Paderborn freigestellt.

Kaiserslautern erlebte in Paderborn die zweite Niederlage in Serie und verpasste den vorläufigen Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Bundesliga. Die Pfälzer unterlagen am Freitagabend beim SC Paderborn mit 0:1 (0:0) und bleiben mit 35 Zählern vorerst Fünfter.