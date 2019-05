Achim Beierlorzer vom Zweitligisten Jahn Regensburg wird Trainer beim 1. FC Köln. Das gab der Aufsteiger in die Bundesliga und Zweitliga-Meister bekannt. Der 51-Jährige erhält demnach einen Vertrag bis 2021.

Kurios: Noch am Sonntag hatte Beierlorzer bei seinem künftigen Arbeitgeber einen 5:3-Erfolg mit Regensburg gefeiert. Köln zahlt Regensburg nach übereinstimmenden Medieninformation eine Ablöse in Höhe von 700.000 Euro.

Beierlorzer steht beim Jahn seit 2017 an der Seitenlinie. Zuvor hatte er drei Jahre lang bei RB Leipzig im Jugendbereich und auch als Interimstrainer der ersten Mannschaft gearbeitet sowie in der Saison 2015/2016 als Co-Trainer von Ralf Rangnick am Bundesliga-Aufstieg der Leipziger mitgewirkt.

Beierlorzer folgt auf Interimstrainer Andre Pawlak, der am 6. Mai den Aufstieg perfekt gemacht hatte. Pawlak wird beim Saisonabschluss bei Absteiger 1. FC Magdeburg letztmals auf der Bank sitzen. Der 48-Jährige hatte am 27. April Markus Anfang ersetzt.