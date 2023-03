Der Fußball-Weltverband Fifa hat gegen den Bundesligisten 1. FC Köln einen Transferbann verhängt. Das hatten die »Bild«-Zeitung und »Sky Sport« zunächst am Mittwoch berichtet. Am Abend bestätigten auch der Klub das Urteil, nachdem die Rheinländer in den nächsten beiden Transferperioden keine Spieler neu registrieren dürfen.