Am Mittag waren Tausende FC-Fans durch Nizza gezogen und hatten mit Karnevalsliedern und einem großen Umzug die Rückkehr ihres Vereins in den Europapokal gefeiert.

Nizzas Bürgermeister kritisiert Kölner Fans

Christian Estrosi, Bürgermeister von Nizza, war verärgert über das Verhalten von FC-Anhängern. »Ich bedauere das unhöfliche und skandalöse Verhalten der Kölner Fans und den mangelnden Respekt gegenüber der Stadt, die sie großzügig und brüderlich empfängt«, twitterte er mit Fotos von Müllresten in der Stadt. »Die Rechnungen für Schäden und die Reinigung öffentlicher Plätze werden wir an den Kölner Verein schicken«, kündigte er an.